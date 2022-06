Zeeuwse finales nacompetitie: drie eersteklassers, 25 jaar wachten en van eerste naar vierde klasse

Yerseke-De Zwerver (voor plaats in de eerste klasse)

Winst van Yerseke betekent dat het Zeeuwse voetbal een derde eersteklasser krijgt. Terneuzense Boys heeft zich knap gehandhaafd, Oostkapelle/Domburg (volgend seizoen SVOD’22) promoveert als kampioen van de tweede klasse en Yerseke kan nummer drie worden. Hoe lang is dat geleden? Dat was het seizoen 2010/2011 toen er na een versterkte promotie opeens vijf Zeeuwse eersteklassers waren, te weten GPC Vlissingen, Zaamslag, Terneuzense Boys, Dauwendaele en Bruse Boys. Die laatste drie degradeerden toen overigens. Sindsdien was twee Zeeuwse eersteklassers de max; in het seizoen 2014/2015 was er zelfs geen één. Yerseke speelde één seizoen in de eerste klasse (1996/1997). Na 25 jaar kan de club terugkeren op dat niveau.