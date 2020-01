Zeeuwse clubs bereiken historisch dieptepunt in districtsbeker

De drie clubs in de vierde ronde – behalve Kloetinge waren dat ZSC’62 (uitgeschakeld door Halsteren zaterdag) en De Meeuwen (uitgeschakeld door Victoria’03) – waren al een (gedeeld) laagterecord, maar geen enkele club bij de laatste zestien is een historisch dieptepunt.

In het seizoen 2007/2008 was Terneuzen de enige Zeeuwse vertegenwoordiger in de achtste finales. Daarin won het met 5-1 (twee goals van Sinan Coban en van Remco van Leeuwen) van Dosko, waarna het in de kwartfinale na strafschoppen sneuvelde tegen Unitas uit Gorinchem.

Een deel van de verklaring ligt in het feit dat de twee beste Zeeuwse clubs, Hoek en Goes, niet meedoen aan de districtsbeker. Zij presteren de laatste jaren goed in dit toernooi. Goes won de districtsbeker in 2018, Hoek in 2017, 2015 en 2013.

Door het overvolle programma doen de clubs uit de derde divisie echter niet mee. Dat was vorig seizoen ook al het geval, maar toen haalden toch vier Zeeuwse clubs de laatste zestien, namelijk Kloetinge, SSV’65, Serooskerke en Philippine. De eerste drie haalden zelfs de kwartfinale.

Maar dit seizoen is het kommer en kwel in de districtsbeker voor de Zeeuwse clubs. Zodra de clubs een tegenstander van buiten provincie treffen, gaat het doorgaans mis. In de derde ronde waren Kloetinge (tegen Klundert), De Meeuwen (tegen Nieuw-Lekkerland) en ZSC’62 (tegen Schijf) de enige uitzonderingen.