Zeeuwse bakkerszoon trakteert op bolussen in Deventer voetbalstadion

De Nooijer gelooft in de ommekeer met FC Dordrecht

5 oktober DORDRECHT - Drie uitwedstrijden, drie nederlagen met één treffer verschil. Gezakt naar de laatste stek in de Keuken Kampioen Divisie en uitgeschakeld in de KNVB beker: bij FC Dordrecht viel vorige week weinig te genieten. Vrijdagavond wacht het thuisduel met Cambuur Leeuwarden. ,,Ik geloof in de ommekeer’’, zegt trainer Gérard de Nooijer.