Zeeuwse amateurs vol bravoure naar NK: ‘Vooral benieuwd hoe we het daarna op het WK gaan doen’

UPDATE Bouzambou en FC Eindhoven maken er net genoeg voor beslis­sings­du­el: ‘Ik dacht: zal toch niet dat zij nog scoren’

Saïd Bouzambou maakt nog altijd kans op de landstitel in het zaalvoetbal. De Vlissinger won vrijdagavond met FC Eindhoven het cruciale tweede duel in de finale-play-offs met 2-1 en dwong zo een beslissingsduel af. ,,Dit zijn de ploegen die de laatste jaren gedomineerd hebben in het Nederlandse zaalvoetbal.’’