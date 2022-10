Zeeuwse Ajacied heeft in Oranje maar minuutje nodig om te scoren

HVV’24 wint met speels gemak van DSE

In de tweede speelronde in de derde klasse van het zondagvoetbal had HVV’24 een gemakkelijke middag. In Etten-Leur speelde het vanaf minuut één een gewonnen wedstrijd. Niek Luime en Jasper Sponselee zorgden ervoor dat de drie punten mee terug in de tas naar Hulst gingen.

