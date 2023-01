Zeeuwse Ajacied Dies Janse met Oranje naar Algarve Cup

Onder 17 neemt het tijdens de Algarve Cup achtereenvolgens op tegen Spanje, Portugal en Duitsland. Het toernooi in Portugal dient als voorbereiding voor de beslissende fase van de EK-kwalificatie in eigen land van 22 tot en met 28 maart. Daarin speelt Onder 17 tegen Engeland, Denemarken en Noord-Ierland. De ploeg plaatst zich voor het EK in Hongarije als het bij de acht groepswinnaars of zeven beste nummers twee, gemeten over alle groepen, hoort.