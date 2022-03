Zeeuwse Ajacied Aertssen kan debuut maken als jeugdinternational

Olivier Aertssen maakt voor de eerste keer deel uit van de definitieve selectie van Oranje onder 18. De Zeeuwse verdediger van Ajax is door KNVB-coach Martijn Reuser opgenomen in de 23 spelers tellende groep die twee oefeninterlands gaat spelen.

In Duitsland speelt Oranje onder 18 op een drielandentoernooi tegen het gastland en Frankrijk. Op zaterdag 26 maart (aftrap 15.00 uur) is Frankrijk in Freiberg de tegenstander. Twee dagen later wacht in Swieberdingen een interland tegen Duitsland. De aftrap is die avond om 18.00 uur.

Olivier Aertssen (17) speelde in het verleden voor Wolfaartsdijk, Kloetinge en Sparta. Sinds de zomer van 2019 draagt hij het shirt van Ajax. Dit seizoen is hij speler van de Onder 18 en traint hij ook geregeld met Jong Ajax mee. In dat team maakte hij op 10 januari zijn debuut in het betaalde voetbal. In de Keuken Kampioen Divisie won Jong Ajax die avond met 0-2 van Jong FC Utrecht. De uit Oud-Sabbinge afkomstige verdediger werd daarmee één van de jongste Zeeuwse debutanten in het betaalde voetbal.

De afgelopen jaren maakte hij verschillende keren deel uit van de voorlopige selecties van vertegenwoordigende jeugdelftallen. Met Oranje onder 16 wekte hij in januari 2020 een trainingsstage in Zeist af, maar vervolgens werd hij niet opgeroepen voor een toernooi in Portugal. Daarna stond hij meerdere keren op de stand-bylijst bij Oranje onder 18. Martijn Reuser heeft hem nu wel opgeroepen, waardoor een nieuw debuut lonkt voor Aertssen.