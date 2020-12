Zeeuws voetbaljaar in cijfers: Niels Luteijn heeft ‘gewoon’ 21 keer gescoord in 2020

VIDEO Terugblik 2020 I Goes-Hoek: Toen was publiek nog heel gewoon

26 december GOES - Dé wedstrijd in 2020 in het Zeeuwse voetbal was de derby Goes-Hoek. Op de laatste dag van januari nam Goes op een vrijdagavond met een 2-0-zege revanche voor de eerder geleden 6-1-nederlaag.