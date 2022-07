Zeeuws oefenduel Anderlecht-FC Utrecht gaat niet door

Terneuzen valt weer in zwaard vanaf elf meter

BREDA - Terneuzen heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van de nacompetitie om een plaats in de tweede klasse. Donderdagavond eindigde het duel met Groen Wit in Breda in 2-2, waarna de strafschoppenreeks (3-4) opnieuw het lot van Terneuzen in de nacompetitie bezegelde.

17 juni