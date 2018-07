Zeeuws elftal weert zich kranig tegen profs Oostende

Dikke cheque gaat mee naar Eindhoven

1 juli VLISSINGEN - De eerste editie van het Gold Event Zeeland werd zaterdagavond gewonnen door Team Eindhoven. De Brabantse formatie was in de finale in Vlissingen na strafschoppen te sterk voor het Belgische Borgerhout. Daarmee won Team Eindhoven, dat onder anderen de broers Rochdi, Bilal en Ieljas Achenteh en oud-prof Serhat Koç in de gelederen had, een cheque van 2.000 euro.