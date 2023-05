Zeeuws elftal nieuw leven ingeblazen, oefenwedstrijd tegen KAA Gent

De laatste keer dat het Zeeuws elftal in actie kwam was op 3 juli 2019. Op het veld van Kapelle was Lokomotiva Zagreb de tegenstander. Het werd 1-7. Steve Schalkwijk maakte destijds het enige doelpunt, uit een strafschop. Daarna werd het stil. Jong Zeeland kwam nog wel enkele keren in actie, maar voor het Zeeuws elftal werd geen geschikte opponent gevonden.

Het zuiden

,,Vanwege corona heeft het natuurlijk ook een tijd stilgelegen’’, zegt Ben de Reu, sinds 2019 de voorzitter van de Stichting Zeeuws Elftal. ,,Vorig jaar had het gekund, maar konden we geen betaald voetbalclub vinden die naar Zeeland wilde komen. Bij mijn aantreden heb ik meteen gezegd dat we ook eens naar het zuiden moesten kijken. Via Daan Schalck (CEO van het havenbedrijf North Sea Port) zijn we bij KAA Gent terechtgekomen. We hebben daar als bestuur een rondleiding gehad en uiteindelijk is deze wedstrijd eruit gerold. We zijn blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen.’’

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen het Zeeuws elftal zal KAA Gent zich presenteren aan de Zeeuwse bedrijven en sportbestuurders. De Reu: ,,De ambitie van KAA Gent is ook om steeds meer publiek uit Zeeland te trekken. Verder willen ze ook graag in contact komen met de businessclubs uit onze regio. Vandaar dat we daarvoor ook een event organiseren.’’ Dat gebeurt allemaal op de accommodatie van de voetbalvereniging Axel, dat in die zomerperiode ook het hoofdveld ter beschikking heeft.

KAA Gent greep twee weken geleden in de Belgische competitie naast de play-offs voor het kampioenschap. Op de laatste speeldag had de ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck alles in eigen hand, maar werd er in de Ghelamco Arena van het al gedegradeerde Oostende verloren (1-2). Dat was een fikse dreun. Gent werd verwezen naar de zogenoemde Europe play-offs. Op jacht naar een Europees ticket won Gent vorige week vrijdag de eerste wedstrijd, tegen KVC Westerlo werd het 3-1.

Spelerslijst

De komende periode wordt binnen de Stichting Zeeuws Elftal benut om invulling te geven aan de selectie. De bestuursleden Jos van Belzen (technische zaken) en Harry Koster (wedstrijdzaken) hebben inmiddels al een lijst van spelers samengesteld. ,,Daar heb ik geen verstand van’’, zegt voorzitter De Reu. ,,Dat laat ik graag aan Jos en Harry over. Die komen vaak genoeg op de Zeeuwse velden. Ik weet wel dat de spelers het altijd leuk vinden om voor het Zeeuws elftal te spelen. Natuurlijk is het vakantietijd en sommige clubs beginnen ook al met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar we denken voldoende spelers bij elkaar te kunnen krijgen.’’

In de aanloop naar de wedstrijd tegen KAA Gent (aanvang 19.30 uur) wordt er twee keer getraind. Wie de coaching op zich gaat nemen is nu nog niet bekend. De stichting is druk bezig met het vinden van een opvolger voor Dolf Roks, die inmiddels werkzaam is bij Ajax.

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck, de trainer van KAA Gent. © BELGA