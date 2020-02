Zeeuws één-tweetje bij NAC Breda: Azzagari versiert en Van Hecke benut strafschop

Jop Dekker: de stille en trouwe kracht van Goes

20:00 MIDDELBURG - Bij Goes gaat het vaak over de scoringsdrift van Steve Schalkwijk of de sluwheid van Daniël Wissel. Ook de steekbal van Mart de Kroo en het loopvermogen van Tim de Winter komen geregeld ter sprake. Rondom Jop Dekker (22) blijft het vaak stil. ,,Als verdediger sta je minder snel in de spotlights.”