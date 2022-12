Zeeuws biljartduo naar knock-out, De Bruijn met topscore

Bjorn Francke (26) krijgt afscheid in stijl bij zijn liefde Seroosker­ke

,,Het was een bijzondere middag. Het is apart als je op je 26ste je laatste wedstrijd als voetballer speelt’’, sprak Serooskerke-speler Bjorn Francke nadat zijn ploeg in de derde klasse A met 6-1 had afgerekend met De Noormannen. Francke hangt wegens een blessure noodgedwongen zijn voetbalschoenen voor goed aan de wilgen, maar scoorde in zijn afscheidsduel toch nog maar mooi één keer.

12 december