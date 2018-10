Zeeuws bekertreffen levert mogelijk nieuwe ABBA-soap op

ROTTERDAM - Het bekerduel tussen de vrouwen van Sparta/JVOZ en IJzendijke krijgt mogelijk een staartje. De wedstrijd op stadion Het Kasteel eindigde in 3-3, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. De thuisploeg won de reeks, maar volgens IJzendijke werd die niet in de juiste volgorde afgewerkt.

,,Volgens ons moeten de strafschoppen vanaf dit seizoen in het ABBA-systeem genomen worden. Dat gebeurde niet, beide ploegen namen om en om een penalty’’, aldus IJzendijke-trainer Eric Vanhijfte. ,,Wij gaan dus in beroep’’, voegde hij toe.

Vanhijfte is het niet eens met de gang van zaken. ,,Tot vandaag was er nog geen scheidsrechter aangesteld. Toen we hier kwamen, bleek er een jeugdtrainer van Sparta te fluiten'', zei hij. ,,Bovendien zei de scheidsrechter na afloop dat er overleg was geweest met de trainers bij het besluit over de penaltymethode. Dat is niet waar, hij heeft mij niets gevraagd.''

Sparta/JVOZ-trainer Niels Slager erkende dat de ABBA-methode niet werd gehanteerd. ,,Maar ik weet niet precies wat de regels zijn’’, zei hij. ,,We hebben ze om en om genomen en wij hebben er één meer gescoord. Als dat niet de juiste methode was, horen we dat wel en stappen we nog een keer in de auto.’’

Penaltysoap

Een nieuwe Zeeuwse penaltysoap is dus mogelijk weer aanstaande. Vorig jaar zaten de voetballers van Hoek in eenzelfde situatie, na het bekerduel met FC Lisse. Toen werd juist wel de ABBA-methode gehanteerd, waar dat niet de bedoeling was. Hoek verloor en ging in beroep. Na veel gesteggel moest de strafschoppenreeks uiteindelijk over worden genomen. De tweede reeks werd gewonnen door Hoek.

Volledig scherm Een beeld van de penaltyreeks tussen Lisse (geel-blauw) en Hoek). © EPA

De protesten van IJzendijke zouden hun vruchten wel eens af kunnen gaan werpen. Voorafgaand aan het seizoen maakte voetbalbond KNVB namelijk al bekend dat vanaf dit seizoen in alle toernooien en (na)competities de strafschoppen volgens het ABBA-systeem genomen moeten worden.

Snelle voorsprong

Overigens begon de avond nog goed voor IJzendijke. Via Davina Pijpelink en Annelien van Hecke stond het na tien minuten al 0-2. ,,En dat had misschien zelfs 0-4 moeten zijn'', zei Vanhijfte. Collega Slager was het met hem eens. ,,Ik dacht dat mijn ploeg me voor de gek hield.''