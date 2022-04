Zeeuw van Baronie helpt zijn ploeg aan zege, maar welke eigenlijk?

Bij de twitteraar van Baronie was dat niet helemaal duidelijk. Eerst werd gedacht aan Aart Veldhof. Hij was het die zijn ploeg in de slotfase naar de overwinning zou hebben geschoten. Maar daar moest de social media-beheerder van de Bredanaars later op terugkomen. Het was namelijk Mark Schuit die de 1-2 had gemaakt.