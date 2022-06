Zeeuw Olivier Aertssen (17) debuteert in Ajax 1

Said Bouzambou loopt landstitel mis: ‘Deze klap zal nog dagen, misschien wel weken door mijn hoofd spoken’

HOORN - Zaalvoetballer Said Bouzambou uit Vlissingen moest met FC Eindhoven de landstitel vrijdagavond aan Hovocubo laten. Hij verloor met zijn ploeg ook het tweede duel in de best of three. Op de 4-2-nederlaag van een week eerder volgde nu een 8-3-nederlaag. ,,Dit is zuur man’’, zuchtte Bouzambou in één van de lege kleedkamers in de sporthal.

