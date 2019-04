Zeelandia Middelburg wil volgend seizoen naar zaterdagvoetbal

MIDDELBURG - Zeelandia Middelburg wil volgend seizoen overstappen naar het zaterdagvoetbal. Maandagavond is de eerste selectie van de club geïnformeerd en geraadpleegd over de voorgenomen overstap.

Woensdagavond 17 april legt het bestuur van de club de plannen voor aan de ledenvergadering. ,,De komende twee weken gebruiken we om de vragen van vanavond te verwerken in ons voorstel‘’', aldus vice-voorzitter Dick Anbeek.

Zeelandia Middelburg komt momenteel uit in de tweede klasse van het zondagvoetbal en zal bij een overstap moet starten op het laagste niveau in het zaterdagvoetbal, de vierde klasse.

Hoewel de reacties maandagavond bij de spelers van de eerste selectie wisselend waren, vertelde Anbeek dat een overstap breed gedragen wordt binnen de club.

Zeelandia Middelburg zit sinds oktober in een zogenaamd visietraject, waarbij de vereniging door een bureau wordt doorgelicht. Eén van de hoofdvragen daarbij luidt: Hoe wordt Zeelandia Middelburg toekomstbestendig? ,,Wat is ons dna? Wie zijn we en wat willen we?’’, verduidelijkte Anbeek.

,,We zetten de jeugd op 1’’, antwoordt hij zelf. ,,We zijn een vereniging van 1400 leden, waarvan 90 procent jeugd is. Die willen we nog beter faciliteren, met trainers en begeleiders, om ze te versterken. De discussie over zaterdag of zondag wordt daarbij ook gevoerd.’’

,,Sportief en financieel is een overstap het beste. Op dit moment gaat 25 procent van onze begroting naar het eerste elftal. Als we nu willen doorstoten naar boven, is dat niet houdbaar. Dan hebben we geen geld meer voor de jeugd. En die keuze willen we niet maken.’’

Boven de Westerschelde zijn Goes en Vlissingen dan nog de enige clubs met een eerste elftal in de standaardklasse. Zeelandia Middelburg komt nu uit in een klasse met louter Brabantse clubs en een enkele Zuid-Hollandse.

Een overstap naar zaterdag brengt de club de komende jaren vooral Zeeuwse tegenstanders. ,,Aanvankelijk wilden we pas overstappen in 2020, maar daarvan zei de selectie: Doe ons dat niet aan. Laat ons niet een jaar zwemmen.’’

De club Zeelandia Middelburg ontstond in 2001 als fusie uit Zeelandia en Middelburg, twee bolwerken uit het zondagvoetbal. Vooral Middelburg drukte er zijn stempel door in de jaren zestig driemaal landskampioen bij de amateurs te worden.