Zeelandia Middelburg laat kostbare punten liggen

Arnemuiden sluit seizoen af met oefenwed­strijd in en tegen Dordrecht

Ter afsluiting van het voetbalseizoen oefent de hoofdmacht van Arnemuiden op vrijdagavond 17 juni tegen de profs van FC Dordrecht. De wedstrijd wordt gespeeld in het Riwal Hoogwerkers Stadion, gelegen aan de Krommedijk in Dordrecht. De aftrap is om 20.00 uur.

2 mei