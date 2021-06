Zeeland voetbalt weer: ‘Wat hebben we dit gemist, zeg’

Ilham Abali is ook komend seizoen speelster van ADO Den Haag

27 mei DEN HAAG - Ilham Abali is ook komend seizoen speelster van ADO Den Haag. De club heeft de optie in het contract gelicht waardoor de voetbalster uit Vlissingen tot de zomer van 2022 vastligt bij de eredivisionist. Abali staat sinds januari 2020 vanwege blessureleed buitenspel en hoopt in het nieuwe seizoen eindelijk haar rentree te kunnen maken.