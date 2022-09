Zaterdag wacht Kloetinge een nieuwe tactische uitdaging

Kloetinge treft zaterdag in Jodan Boys voor het eerst in de vierde divisie een tegenstander die met twee in plaats van drie spitsen aantreedt.

Hoewel Kloetinge daar in het verleden nog al eens moeite mee had, ziet trainer Jurriaan van Poelje er de zonnige kant van in. ,,Het betekent dat je altijd aan voetballen toekomt, omdat de backs vrij zijn.’’

Dat overtal vindt Van Poelje alleen maar ‘prettig’. ,,En als Jodan Boys doordekt, komt er op het middenveld een mannetje vrij. Dan is het natuurlijk wel een kwestie van de goede keuzes maken om dat uit te spelen. In de voorbereiding speelde Moerse Boys ook zo en dat ging goed.’’ Wat heet. Kloetinge won met 6-0…

Van Poelje kan weer een beroep doen op aanvoerder Roy Mulder en verdediger Klaas van Hecke. Eerstgenoemde keert terug van een schorsing, Van Hecke was een tijdje afwezig vanwege verdrietige familie-omstandigheden. Remon de Vlieger is op de weg terug. ,,Hij trainde donderdag mee, maar deze wedstrijd komt te vroeg voor hem.’’

Jodan Boys won vorige week met 5-3 van ARC. ,,En dat is de topfavoriet in deze klasse‘’, denkt Van Poelje. ,,Jodan Boys is een geroutineerde ploeg die al jarenlang op dit niveau speelt. Sterke spitsen, gelouterde middenvelders. Een beetje zoals Spijkenisse, een ploeg met een goed karakter.‘’

Goes

In dezelfde divisie reist Goes af naar Poortugaal. De Zeeuwse ploeg is nog altijd ongeslagen en staat derde. Poortugaal staat in de onderste regionen met vijf punten uit vijf duels, maar is thuis nog ongeslagen.

Trainer Dennis de Nooijer kan geen beroep doen op de geblesseerde Dani van Dijk. Eerder in de week was het meespelen van Renzo Roemeratoe vanwege hamstringklachten een vraagteken, maar hij kon donderdag gewoon meetrainen.