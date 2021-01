Zakaria, Liam, Soufian, Andi en Owen zijn ‘grote helden van de kleine velden’

video Vlissingse jeugd schittert in FC Straat League van Soufiane Touzani

25 januari ROTTERDAM - Vijf jeugdvoetballers uit Vlissingen schitteren in de FC Straat League, een competitie die is opgezet door straatvirtuoos Soufiane Touzani. In aflevering 2 is te zien hoe Zakaria, Liam, Soufiane, Andi en Owen strijden om de felbegeerde aanvoerdersbanden.