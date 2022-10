Zaamslag krijgt loon naar werken en is van de hatelijke nul af

Na nederlagen tegen Zeelandia Middelburg (uit 4-1), Bevelanders (thuis 0-2) en Patrijzen (uit 3-0) viel er in Zaamslag dan eindelijk wat te juichen. Maar of het een makkelijke middag was tegen Veere? Siereveld: ,,Gemakkelijk niet, maar we waren wel duidelijke de betere partij. Alleen hielden we de tegenstander nog te lang in leven. Maar in hoogte was het wel de juiste uitslag. Het verschil tussen de twee ploegen was vandaag echt wel duidelijk.’’