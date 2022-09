Zaalvoetbalster Esmee van de Berge van ZVV Middelburg in Oranje-selectie

De Oranje Futsal Vrouwen bereiden zich voor de Main Round van de EK-kwalificatie. Zij namen in mei de eerste horde door met drie zeges de eerste kwalificatieronde winnend af te sluiten. In de Main Round, die in oktober wordt gespeeld, is de formatie van Bosma ingedeeld in groep 2 met Oekraïne, Polen en Kroatië. Polen is het gastland. De groepswinnaar plaatst zich voor het EK, de zogenoemde Final Four in maart 2023.