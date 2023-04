Zaalvoetballers ZVV Middelburg grijpen naast de beker

MET VIDEO Voor Groene Ster Vlissingen rest in kampioens­pou­le alleen nog de eer

Voor Groene Ster Vlissingen rest in de resterende wedstrijden in de kampioenspoule van de eredivisie zaalvoetbal alleen nog de eer. De Walcherse ploeg ging vrijdagavond in eigen huis met 5-4 onderuit tegen tegen BE’79. Het was de zevende nederlaag.