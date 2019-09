Zaalvoetballers Groene Ster Vlissingen krijgen vroege tegengoal niet gerepareerd

VLISSINGEN - De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen verloren vrijdagavond in de eigen Baskensburg met 1-3 van FC Marlène. Na twee duels in de eredivisie heeft de Zeeuwse ploeg een score van 50 procent, want een week eerder werd met 3-2 gewonnen bij TPP/Feyenoord Futsal.

Het had zo anders kunnen verlopen als Groene Ster in de eerste minuut op voorsprong was gekomen. Een knappe actie van Hoessein Bouzambou eindigde op de paal. Niet veel later was FC Marlène gelukkiger in de afronding door een goal van Nabil Akazoun: 0-1.

Die vroege tegengoal kreeg de wedstrijd in zijn greep. FC Marlène hoefde niet zo nodig en Groene Ster Vlissingen moest in de achtervolging. Hoe langer die kleine marge op het scorebord bleef staan, hoe meer risico’s Groene Ster moest nemen.

Kort voor de pauze had Groene Ster zijn tegenstander in de houdgreep. Josimar Pattinama had onvoldoende in een counter, vervolgens was hij gevaarlijk met een schot, net als Nabil Azzanagui en een inzet van opnieuw Pattinama werd van de lijn gehaald. Al die kansen binnen een minuut.

De rust brak echter aan met die ene vroege goal. Kort na rust gebeurde wat al eerder gebeurde: een snelle tegengoal. Nigel Wijdenbosch schoot raak in de korte hoek (0-2), waardoor de balans gecontroleerd aanvallen versus risico nemen veranderde.

Hicham el Kaddouri kwam 1 op 1 met de goalie van FC Marlène, vervolgens ook Mourad Azzanagui, maar de Zeeuwse nul bleef op het bord. Toen Groene Ster het risico nóg groter maakte door doelman Karim ben Sellam naar voren te sturen, betekende een slippertje achterin de 0-3 via Ismael Hamdaoui.

De resterende vier minuten speelde Groene Ster va banque, maar meer dan de eretreffer één seconde voor tijd van Hicham Azzanagui leverde dat niet op. Groene Ster deed serieus mee met de tegenstander, maar het killerinstinct voor het doel ontbrak.