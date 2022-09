Zaalvoetballer Saïd Bouzambou uit Vlissingen speelt met Oranje tegen Kosovo

VIERDE DIVISIE Bij Zwaluwen verdedigt Goes wel prima, maar scoort het te weinig

VLAARDINGEN - De ene wedstrijd is de andere niet. Vraag dat maar aan Goes. Na een doelpuntrijk gelijkspel in de eerste wedstrijd van het seizoen in de vierde divisie moest het zaterdag genoegen nemen met een doelpuntloze remise. Bij Zwaluwen werd het 0-0.

3 september