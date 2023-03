Zaalvoetballer Kai Cosijn houdt Oranje onder 19 met twee goals in de race voor een EK-ticket

OVERZICHT Lees hier alles over de belangrij­ke zege van Terneuzen­se Boys en de wereldgoal van Westerink

Hoewel de Zeeuwse divisie-ploegen Hoek, Kloetinge en Goes een vrij weekeinde hadden, was er genoeg te beleven in het Zeeuwse amateurvoetbal. Zo deed Terneuzense Boys uitstekende zaken in de eerste klasse C.