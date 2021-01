Zaalvoetballer El Hattach tekent contract bij Fortuna Düsseldorf

De zaalvoetbaltak van Fortuna Düsseldorf is gelieerd aan de voetbalclub, die afgelopen seizoen nog in de Bundesliga uitkwam. De zaalvoetballers spelen in de Regionalliga West, momenteel het hoogste niveau in Duitsland. Komend seizoen wordt de Bundesliga geïntroduceerd en dan wil Fortuna Düsseldorf erbij zijn. ,,Als dat lukt wordt de club ook ondersteund door de Duitse bond’’, weet El Hattach. ,,Duitsland wil in het zaalvoetbal stappen zetten en gaat ook met fullprofs werken.’’

El Hattach begon zijn zaalvoetbalcarrière bij Groene Ster Vlissingen, werd opgeroepen voor het Nederlands team en speelde ook in België, bij Gelko Hasselt en Real Noorderwijk. De afgelopen jaren speelde hij vijf keer in Indonesië en kwam hij tussendoor opnieuw uit voor Groene Ster. Hij had nu ook bij de Vlissingse club terug kunnen keren. ,,Maar dan zou ik een jong talent misschien in de weg staan’’, aldus El Hattach.

Hij was in onderhandeling met Hovocubo, de club van Saïd Bouzambou, maar koos uiteindelijk voor het avontuur in Duitsland. Fortuna Düsseldorf heeft een Nederlandse coach (Shahin Rassi) en haalde ook al meerdere spelers uit Nederland. International Ennes van Maasbommel is de doelman, spelers als Ferre Devos, Ayoub Tamoukh, Ilias Arssi en Taoufik Chadli wonen ook in Nederland.

Drie uurtjes rijden

,,Vanuit Vlissingen is het drie uurtjes rijden’’, weet El Hattach. ,,Als ik op vrijdag heb getraind, kan ik in Düsseldorf overnachten omdat we op zaterdag competitie spelen.’’ Die competitie ligt vanwege corona nu wel stil. ,,Maar hij moet uitgespeeld worden, omdat volgend seizoen de Bundesliga wordt gevormd. Dat was één van de redenen om hier voor te kiezen. De nummers één en twee van de Regionalliga’s en de beste nummers drie promoveren. Als dat lukt word ik daarna misschien wel fullprof. Dan speel je door heel Duitsland en moet je voor sommige wedstrijden zelfs met het vliegtuig reizen.’’

Wanneer hij echt aan de slag kan bij zijn nieuwe club is vanwege de coronapandemie nog even afwachten. ,,Het is de bedoeling om straks drie keer per week in Düsseldorf te trainen’’, legt El Hattach uit. ,,Mocht dat een keer niet lukken, dan kan ik bij Groene Ster aansluiten. Eerder dit seizoen heb ik ook vaak meegetraind. Groene Ster heeft afgelopen zomer tegen Fortuna Düsseldorf geoefend, de coaches kennen elkaar. Dat zit wel goed. Ik hoop zo snel mogelijk aansluiting te vinden bij mijn nieuwe ploeggenoten. Ik kan hen leren kennen en zij mij.’’