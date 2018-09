Zaalvoetballer Bouzambou wint 30ste interland dik

Bart Corstanje is nu de grote baas

7:00 BRESKENS - Soms moet je als trainer even tot tien tellen. Dat doet Bart Corstanje dan ook halverwege de tweede helft van het duel met Steen, als hij een vervanger voor de geblesseerd geraakte Tim van Hasselt in wil brengen. Veron Schram is klaar om binnen de lijnen te komen, er is alleen één probleempje: zijn shirt blijkt nog in de kleedkamer te liggen… De invaller rent er snel om, valt iets later dan gepland in en kort daarna beslist Breskens het eerste competitieduel, dat uiteindelijk met 3-0 wordt gewonnen.