Zaalvoetballer Bouzambou geeft (voorlopig) nog vervolg aan interlandcarrière

Of hij voor Oranje blijft spelen, is nog niet duidelijk. ,,Eigenlijk zouden we dit seizoen niet meer spelen met Oranje, maar de KNVB heeft deze twee wedstrijden nog kunnen regelen. Ik heb bij de bondscoach aangegeven dat ik beschikbaar ben’’, legt Bouzambou uit. ,,Of ik daarna ook doorga als international, dat weet ik echt nog niet. Deze zomer wil ik de knoop doorhakken, voor de start van het nieuwe seizoen.’’

Als Bouzambou in beide duels met Georgië in actie komt, staat zijn teller op 70 interlands. In de voorgaande 68 duels in het shirt van Oranje was hij goed voor 23 doelpunten. Zijn laatste goal maakte de aanvaller van FC Eindhoven in het openingsduel van Oranje op het EK, tegen Oekraïne. De wonderschone treffer, met links in de kruising, ging de wereld over (zie video). Oranje verloor daarna van Portugal, dat later voor de tweede keer op rij de Europese titel pakte, en gaf in de slotwedstrijd tegen Servië een 2-0-voorsprong uit handen (2-3). In de slotfase miste Bouzambou een strafschop.