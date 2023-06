Zaalvoetbal-soap krijgt wéér nieuwe wending: eerste finaleduel Bouzambou verboden door burgemeester

De eerste wedstrijd in de finale - de ploeg die als eerste twee wedstrijden wint is landskampioen - ging vrijdagavond niet door. In Zwaag, de thuishaven van Hovocubo, mocht op last van de burgemeester van de gemeente Hoorn niet worden gevoetbald. Dat lieten beide clubs weten.

Het is niet duidelijk waarom de burgemeester de wedstrijd verboden heeft. Ook is het niet bekend wanneer de wedstrijd dan wel gespeeld wordt en wat de gevolgen zijn voor het vervolg van de eindstrijd. Hovocubo is regerend landskampioen. Bouzambou wil die titel met FC Eindhoven graag overnemen.

Afgelopen week werd de halve finale-wedstijd van Hovocubo tegen het Tigers Roermond van de Thoolse trainer Hicham Benhammou nog gestaakt, omdat de wedstrijd in Zwaag toen uit de hand liep. Het is onduidelijk of het besluit van vrijdagavond daarmee te maken heeft.