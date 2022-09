Zaadje voor overstap van Joey Walhout naar HVV’24 is gelegd in strandpaviljoen Loods 10

HVV’24 begint de competitie in de derde klasse met een thuisduel tegen Hoeven. Dinsdagavond had de ploeg een goede generale repetitie. Patrijzen, dat zich in tegenstelling tot de Hulstenaren voor de tweede ronde om de districtsbeker plaatste, hield tot de rust gelijke tred: 2-2. Na de hervatting imponeerde HVV’24 en werd het uiteindelijk 6-2.

Joey Walhout keek terug op een moeizame eerste helft, waarin de bezoekers op het middenveld een overtalsituatie creëerden. ,,In de eerste helft ging het niet zo lekker, maar over het algemeen ben ik tevreden over de voorbereiding’’, stelt hij vast. ,,We kunnen hier op kunstgras trainen, het balletje gaat snel rond. Het niveau van de training is hoog. Ik ben goed opgevangen, maar het was voor mij geen vreemde groep. Ik woon al twee jaar in Hulst, samen met mijn vriendin, en ken iedereen die hier voetbalt.’’