Yerseke-VCK lijkt wel een gewoon voetbalduel, maar is het niet

Op sportpark Cleijn Moercken was de sfeer beladen, zeker voor het eerste fluitje van de arbiter. Yerseke is een dorp in rouw na het ongeval van zaterdag en dat was te merken. De minuut stilte die de spelers en toeschouwers in acht namen, was zeer indrukwekkend. Op verzoek van voetbalvereniging Yerseke zijn daar geen beelden van gemaakt.

KNVB

Er moest echter wel gevoetbald worden, hoe onwerkelijk dat ook was. Omdat komende zaterdag al de laatste speelronde is en VCK nog volop tegen degradatie strijdt, wilde de KNVB dat het duel met Yerseke doordeweeks uitgespeeld werd. Dat werd zaterdag na 17.59 minuten gestaakt bij de stand van 0-0, nadat duidelijk was welk drama zich elders in het Bevelandse dorp had afgespeeld.

Yerseke won, voor wat het waard was, zeer overtuigend. Rick Tramper maakte in de 53ste minuut nog wel de 0-1 namens VCK, maar twee minuten later stond het dankzij Guus de Leeuw al 1-1. En nadat Mike van Schaardenburg in de 63ste minuut na een stevige charge met rood moest inrukken, werd het eenrichtingsverkeer. Robin Burger, Xander van de Poel en Guus de Leeuw tilden de stand naar 4-1.

VCK staat nog steeds dertiende en moet vrezen voor degradatie uit de tweede klasse. Voor Yerseke, de nummer zes, staat er niets meer op het spel.