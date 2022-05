Yerseke heeft beet in Vissersderby en Bruse Boys komt verder in de problemen

Vrouwen Hontenisse scoren ‘zuivere hattrick’ aan duels zes tegentref­fers

KLOOSTERZANDE - Voor de voetbalsters van zondag-eersteklasser Hontenisse is de gifbeker nog altijd niet leeggedronken. De Zeeuws-Vlamingen leden tegen UDI’19/CSU alweer hun vijfde opeenvolgende nederlaag en opnieuw was het er een met ruime cijfers: 1-6. Het was alweer het derde verlies op rij met zes tegentreffers.

1 mei