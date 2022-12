Yerseke en MZC’11 de enige Zeeuwse clubs die met de Zuid-Hollanders concurreren

WHS moet zich na winst op SSV‘65 nu verder gaan ontwikke­len

WHS klopte zaterdag in de tweede klasse G SSV’65 met 1-5. Het betekende de derde overwinning voor de ploeg uit Sint-Annaland. De driepunter smaakt naar meer voor trainer Karl Vergouwen: ,,Dit is absoluut qua resultaat prima. Nu moeten we doorgaan.’’

28 november