Wolfaartsdijk blijft uitlopen

DERDE KLASSE A Seroosker­ke loopt uit omdat concurren­ten niet presteren

In de derde klasse A lachte Serooskerke inclusief trainer Cees Houtepen in het vuistje. Zelf won Serooskerke met 0-2 bij GPC Vlissingen. Doordat zowel Luctor Heinkenszand-FC Dauwendaele als Zeelandia Middelburg tegen VC Vlissingen in een 1-1-gelijkspel eindigde leidt Serooskerke nu alleen de dans. De voorsprong op FC Dauwendaele bedraagt twee punten. ’s-Heer Arendskerke won ietwat geflatteerd met 2-5 bij De Noormannen. Zaamslag pakte bij Nieuwdorp drie belangrijke punten, Bevelanders klopte Veere met 5-0 en Patrijzen was met 0-3 te sterk in de derby tegen Lewedorpse Boys.

19:43