Wisselvallig Hoek heeft weinig moeite met tiental ASWH

Vlak voor het begin van het duel met ASWH moest Hoek de opstelling aanpassen. Eerste doelman Lars Knipping raakte in de warming-up geblesseerd. Hij werd vervangen door Finn Murre, die in het eerste bedrijf weinig werk kreeg te doen. Twee keer was hij op zijn post en redde hij naar behoren.

Hoek had in de eerste helft tegen ASWH het beste van het spel. De ploeg van interim-trainer Pieter Ongena combineerde makkelijker en kreeg de beste mogelijkheden. Steve Schalkwijk schoot eenmaal over en zag hierna de keeper nog met de vuisten redden. Mo Jabar Zada stuitte een keer op de keeper.

Rood

De grootste kans was op slag van rust. Schalkwijk werd in de diepte gelanceerd en kwam schuin voor het doel oog-in-oog te staan met ASWH-doelman Stefan Kok. De spits van Hoek schoot de bal echter naast. De thuisclub speelde op dat moment al met tien man. In de 33e minuut kreeg verdediger Edon Fetahi rood van scheidsrechter Van der Vrande na een keiharde overtreding aan de zijlijn op Gilles Vandecandelaere.

Wat Schalkwijk in de eerste helft niet lukte, lukte Karim Bannani tien minuten na de pauze wel. Hij buitte de overtalsituatie van Hoek uit en zette zijn ploeg op 0-1. Met een diagonaal schot was het via de keeper en de paal raak voor de verdediger van de Zeeuws-Vlamingen. Daarna kwam Hoek eindelijk écht los.

Belangrijke invaller

Daar had invaller Jeffred Bonsu een groot aandeel in. Kort na zijn entree was hij al heel dichtbij, maar in de 74ste minuut was het wél raak, na een combinatie met Steve Schalkwijk. Laatstgenoemde deed daarna zelf ook nog een duit in het zakje. De spits schoot tien minuten voor tijd de beslissende 0-3 op het scorebord.

Daarmee was de vierde overwinning van het seizoen een feit voor Hoek, dat wisselvallig draait. Een echte reeks zat er dit seizoen nog niet in voor de Zeeuws-Vlamingen. De huidige vorm is veelzeggend voor het seizoen tot nu toe: winst, verlies, winst, verlies en nu dus weer winst.

Overigens had de score nog hoger uit kunnen vallen. Invaller Jahrdell Constansia verdiende in blessuretijd nog een strafschop. De jongeling ging zelf achter de bal staan, maar schoot recht op de keeper.

ASWH-Hoek 0-1 (0-0). 54. Karim Bannani 0-1, 74. Jeffred Bonsu 0-2, 79. Steve Schalkwijk 0-3. Scheidsrechter: Steven van der Vrande. Rode kaart: 33. Edo Fetahi (ASWH). Aantal toeschouwers: 700.

Hoek: Finn Murre; Artuur Zutterman, Alexander Embrechts, Gertjan Martens, Karim Bannani; Gilles Vandecandelaere, Tom Vermeire, Mo Jabar Zada, Giovanni Delannoy; Steve Schalkwijk en Mathieu De Smet.