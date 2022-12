Winterkampioen Kloetinge: ‘Met alleen driehoekjes win je geen wedstrijden’

‘We waren kansloos’, was het oordeel van tegenstander ARC zaterdag na afloop van het duel met Kloetinge. De ploeg uit Alphen aan den Rijn kwam in de slotminuten dan nog wel aan twee treffers, maar besefte maar al te goed dat het deze middag nimmer echt aanspraak op de punten had gemaakt. ,,We hebben eigenlijk geen kans weggegeven’’, jubelde Kloetinge-trainer Jurriaan van Poelje een eindje verderop in de catacomben.