Winnend debuut voor jeugdinternational Aertssen, in en tegen Duitsland

Thomas Leegwater volgt bij Clinge voorbeeld van zijn dochter, maar wel op z’n tandvlees

CLINGE - Zijn vijfde wedstrijd in vijftien dagen was Thomas Leegwater niet in de koude kleren gaan zitten. De aanvoerder loodste Clinge zondag op zijn tandvlees naar een 2-1-overwinning in de derby tegen Steen. ,,In principe heb ik gezegd dat ik nog een jaar doorga, maar ik ben toch gaan twijfelen.’’

20 maart