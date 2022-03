Wilfred en oom Agus

Ik leerde Wilfred pas echt een beetje kennen toen ik in de zomer van 2015 namens deze krant mee mocht naar Jakarta en Ambon. Als speler was hij al twee keer met zijn ploeg op het eiland in de Grote Oceaan geweest, nu was hij keeperstrainer. In 2005, tijdens de eerste trip van Jong Ambon, brachten de spelers een bezoek aan een vervallen schooltje, waar les werd gegeven aan blinde en gehandicapte kinderen.