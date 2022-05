Wie stopt het ontketende VCK? De ploeg is nu zelfs koploper!

Zaamslag-Noormannen 3-2: In een heus degradatieduel was het voetbal niet altijd even mooi, maar strijdlust was er genoeg. De thuisploeg probeerde te voetballen en de bezoekers hanteerden vaker de lange bal. Uit een voorzet van Frans Rokven kopte Senna Bunt de bal hard tegen de touwen voor Zaamslag. De lat werd nog geraakt en aan de andere kant maakte Rens de Visser gelijk. Erwin Pouwelse zette Noormannen in het tweede bedrijf op 1-2. Zaamslag rechtte de rug en werd in het zadel geholpen door fouten bij Noormannen. Marc de Haas zorgde voor de gelijkmaker en via het scheenbeen van Jesse Simonse belandde de 3-2 ongelukkig achter zijn eigen doelman. ,,Ik ben trots op de ploeg en het is heel belangrijke zege voor Zaamslag. We zetten Noormannen nu op vijf punten’’, aldus medetrainer Joris Rademakers.