Wie is nou eigenlijk écht de baas in Hoek?

Voor Zeeuwen van Willem II is het genieten met een hoofdlet­ter G

8:00 TILBURG - Soms gaat hij even staan, geeft aan wat er tactisch moet veranderen en gaat dan weer rustig zitten. Adrie Koster is ook in het bekerduel met Sparta de rust zelve en ziet zijn ploeg acteren zoals het dat al weken doet. Vol vertrouwen, overtuigend, doeltreffend en leunend op een solide defensie. Als het na een half uur 3-0 wordt en de wedstrijd al gespeeld is, kan de trainer een glimlach niet onderdrukken. ,,Ik geniet van elk moment dat ik met die groep aan het werk ben’’, zegt hij later.