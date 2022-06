Wie anders dan Martijn Simonse houdt de promotiewens van Luctor Heinkenszand intact

FC de Westhoek’20 en DwO’15 gaan de nacompeti­tie in

VLISSINGEN - Vooraf was de grote vraag wie zich ook kon opmaken voor een verlenging van het seizoen. In de vierde klasse A en B was het lang spannend en afgelopen zaterdag was het pas na affluiten duidelijk wie de komende twee weken aan mag treden in de nacompetitie.

7 juni