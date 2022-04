Wie anders dan Dano Lourens maakt de emotionele cirkel rond voor Kloetinge

EERSTE KLASSE B/VIDEOKLOETINGE - Koploper Kloetinge heeft zaterdag de eerste plaats in de eerste klasse B nogmaals verstevigd. Een emotionele week werd door de groen-witten in stijl afgesloten tegen Oranje Wit: 4-0. Dano Lourens was wederom de grote man bij de ploeg van zijn vader en trainer Marcel Lourens.

Voor Kloetinge was het een week met een lach en een traan. Eerst was er vorige week zaterdag de lach, met de 0-1-zege bij concurrent Nieuwenhoorn, waardoor de Zeeuwen steviger aan kop kwamen in de eerste klasse B. Daarna volgde de traan, door het nieuws dat supporter en vrijwilliger Jaap Dorleijn plotseling was overleden.

Deze zaterdag moest het voor de titelkandidaat tegen Oranje Wit een dag in omgekeerde volgorde worden. De middag begon met een minuut stilte, om Dorleijn te herdenken. Wat daarna moest volgen was een nieuwe overwinning, om het eerbetoon kracht bij te zetten én de koppositie stevig in handen te houden.

Het liep zoals iedereen hoopte dat het zou lopen. Na iets meer dan een halfuur pakte Kloetinge de voorsprong. Thomas de Rijke verdiende een strafschop en Dano Lourens - wie anders - schoot raak. Die marge werd verdubbeld dankzij dezelfde twee hoofdrolspelers. De Rijke gaf aan, Lourens werkte af. In de extra tijd van de eerste helft completeerde Kloetinges topscorer ook nog zijn hattrick met zijn 21ste competitietreffer: 3-0.

Waar de doelpuntenmachine van Kloetinge op volle toeren draaide, was tegenstander Oranje Wit minder fortuinlijk. De nummer zes van de eerste klasse miste zijn volledige voorhoede op het kunstgras van het Wesselopark. Kloetinge-goalie Mitchell Braafhart, tegen Nieuwenhoorn nog een van de uitblinkers met enkele sterke reddingen, werd daardoor nauwelijks op de proef gesteld door de Dordtenaren.

Bij Kloetinge waren de aanvallers wel op dreef. Thomas de Rijke schoot zichzelf na rust ook op het scorebord. Nadat hij bij de 1-0 en 2-0 van Dano Lourens al belangrijk was geweest, rondde hij in de tweede helft een mooie Kloetinge-aanval zelf af: 4-0. Daarna trok een andere Thomas de aandacht naar zich toe. Oud-prof Thomas van den Houten kwam bij Kloetinge, waar hij normaal in een lager elftal speelt, namelijk als invaller binnen de lijnen.

In de 4-0-stand kwam geen verandering meer. Zo was de emotionele cirkel rond voor Kloetinge. Na de lach van de gewonnen topper, de traan vanwege het overlijden van Jaap Dorleijn en het eerbetoon voor de trouwe clubman werd de koppositie wéér verstevigd. Want niet alleen won Kloetinge zelf, ook de concurrentie liet zaterdag punten liggen. Het gat met de nieuwe nummer twee Nieuwenhoorn bedraagt nu vier punten.