WHS wint ‘lelijke’ derby en blijft ongeslagen koploper

Zoals bijna altijd kwam WHS voortvarend uit de startblokken, met dit keer snelle aanvallen over vooral de rechterkant. Uitgerekend de openingstreffer kwam van links, na een mooie inleidende actie van Tom de Ruijter die tot aan de achterlijn wist te raken. In de daaropvolgende doelworsteling gaf Arvin de Witte het laatste zetje: 1-0. Meteen daarna had Jasper Gunter in vrije positie de tweede treffer op de schoen. De topschutter schoot ruim voorlangs, een zeldzaamheid. WHS-coach Leon de Witte legt de lat hoog. ,,We hadden het in dat eerste kwartier al moeten beslissen.’’