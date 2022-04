WHS scoort tegen Krabbendijke alleen in eigen doel en is ongeslagen status kwijt

VIERDE KLASSE B Baas boven baas in derby: Van Nieuwenhui­ze troeft Adelaar af en schenkt SKNWK periodeti­tel

VLISSINGEN – SKNWK kan nog altijd kampioen worden in de vierde klasse B van het zaterdagvoetbal, maar heeft na zaterdag een tweede optie voor promotie. De ploeg pakte thuis in de derby tegen FC de Westhoek de periodetitel (3-2-zege) en is dus sowieso verzekerd van nacompetitievoetbal.

18:25