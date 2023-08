WHS moet na vervelend nieuws wéér op zoek naar een nieuwe trainer

WK Vrouwenvoetbal Down Under met Angela Versluis: verdedi­gend Vietnam, Oran­je-uitblin­kers en hoop op de wereldti­tel

In de WK-rubriek Down Under met Angela vertelt voormalig profvoetbalster Angela Versluis uit Veere na ieder duel van de Oranje Leeuwinnen hoe zij de wedstrijden van het Nederlands elftal en alles rond het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland beleeft. In aflevering drie: een saaie wedstrijd tegen Vietnam, een uitblinkende Esmee Brugts en stiekeme hoop op een wereldtitel. ,,Er is nog geen land dat écht uitblinkt.”