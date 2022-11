WHS-De Meeuwen weer afgelast

Tegen Sluis gaat het weer goed mis voor SDO‘63

SDO’63 draait dit seizoen mee in de middenmoot van de vierde klasse A. Waar de vorige jaargang slechts vier winstpartijen opleverde, kent de ploeg van Sigi Leest nu een goede start waarbij de helft van de zes duels in winst werd omgezet. Opvallend daarbij is dat wanneer het mis gaat, het vaak ook góed mis gaat, ofwel een nederlaag met grote cijfers. Zondag tegen Sluis was met 1-7 zo’n dag, bijna identiek aan die van de bekerwedstrijd (0-7) begin september.

21 november