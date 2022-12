WHS-De Meeuwen nu op 14 december

DERDE KLASSE A Zevenklap­per Terneuzen, Steen terug op aarde en Hontenisse kansloos

Philippine had in de derde klasse de hele wedstrijd niks in te brengen bij een sterk Terneuzen. In diezelfde klasse was Hontenisse een maatje te klein voor koploper Groen Wit (0-5) en kon Steen op een slecht bespeelbaar veld de goede reeks niet voortzetten tegen Hoeven (0-1).

4 december