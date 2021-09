Wesley Sneijder geschorst: hij schold Zeeuwse scheidsrechter uit voor ‘paardenlul’

Goes kan Elloukmani nog niet inzetten na administra­tief getouwtrek

16 augustus GOES - Riad Elloukmani zou zaterdag bij Goes in de basis starten tegen Sportlust’46 (0-0). Toch was zijn naam niet op het wedstrijdformulier te vinden. ,,Vrijdag kreeg ik te horen dat er ruis op de lijn was”, vertelde trainer Kevin Hollander.